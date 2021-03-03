Комплекс РЭБ ВС РФ сбил над Сирией израильскую крылатую ракету «Delilah»

Комплекс РЭБ ВС России сбил над Сирией израильскую крылатую ракету «Delilah».

Практически все выпущенные израильской авиацией крылатые ракеты - порядка 90% - смогли перехватить российские средства ПВО. Однако мало того, что налет не принес ожидаемого результата, так еще и Израиль может потерять важные секретные нюансы собственного вооружения. Об этом сообщает издание Avia.pro.

Так, минувшей ночью российские комплексы РЭБ над сирийской территорией смогли уничтожить электронные «внутренности» крылатой ракеты Израиля. Причем ракета не только не разорвалась, но и оказалась почти не поврежденной. Ее захватили «в плен» сирийские военные, а после передали своим российским коллегам.

Крылатую ракету «Далила», оказавшуюся в руках военнослужащих России, характеризуют как «самую современную ракетную линию в израильских ВВС, оружие, которое дает противнику очень мало шансов на перехват».

Подобные случаи бывали и ранее, когда сирийским средствам ПВО удавалось перехватывать новые израильские ракеты, причем некоторые были практически без повреждений.