Комплекс РЭБ ВС РФ сбил над Сирией израильскую крылатую ракету «Delilah»

Сегодня, 17:44

0

Image 16+
Комплекс РЭБ ВС РФ сбил над Сирией израильскую крылатую ракету «Delilah»

Комплекс РЭБ ВС России сбил над Сирией израильскую крылатую ракету «Delilah».

Практически все выпущенные израильской авиацией крылатые ракеты - порядка 90% - смогли перехватить российские средства ПВО. Однако мало того, что налет не принес ожидаемого результата, так еще и Израиль может потерять важные секретные нюансы собственного вооружения. Об этом сообщает издание Avia.pro.

Так, минувшей ночью российские комплексы РЭБ над сирийской территорией смогли уничтожить электронные «внутренности» крылатой ракеты Израиля. Причем ракета не только не разорвалась, но и оказалась почти не поврежденной. Ее захватили «в плен» сирийские военные, а после передали своим российским коллегам.

Крылатую ракету «Далила», оказавшуюся в руках военнослужащих России, характеризуют как «самую современную ракетную линию в израильских ВВС, оружие, которое дает противнику очень мало шансов на перехват».

Подобные случаи бывали и ранее, когда сирийским средствам ПВО удавалось перехватывать новые израильские ракеты, причем некоторые были практически без повреждений.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Андрей Норкин выгнал Делягина и Юсина из студии за сравнение России с собакой

Сегодня, 19:44

Комплекс РЭБ ВС РФ сбил над Сирией израильскую крылатую ракету «Delilah»

Сегодня, 17:44

Предложение Лукашенко разместить в Белоруссии российскую авиацию смутило экспертов

Вчера, 12:49

Жириновский: Украина нападет на республики Донбасса в мае, РФ вмешается в войну

Вчера, 10:09

Жители Болгарии прокомментировали братство с Россией

Вчера, 09:34

Эксперт рассказал, как российская армия будет гнать ВСУ до Киева

3-03-2021, 20:09

В Верховной Раде заявили о подготовке Украины к войне

3-03-2021, 16:04

В Госдепе исключили переговоры о сделке с Германией по «Северному потоку-2»

28-02-2021, 08:44

Бывший командир «Востока» Ходаковский допустил столкновение Украины и России

27-02-2021, 18:59

The Times написал о суперплане Владимира Путина на Ближнем Востоке

27-02-2021, 00:24

В Хабаровске задержан самый богатый российский депутат

26-02-2021, 18:54

Sohu: НАТО ждет «возмездие» РФ в случае усиления военной группировки США в Польше

26-02-2021, 15:24

Эксперт спрогнозировал обострение конфликта на Донбассе весной

25-02-2021, 18:24

Стрелков рассказал о подготовке штурма Донбасса

25-02-2021, 11:24

Истребители F-16 ВВС Греции опасно приблизились к турецкому судну

24-02-2021, 00:24

Белорусский эксперт рассказал, как Россия и Белоруссия ответят на угрозы НАТО

23-02-2021, 01:19

Министерство обороны РФ подписало соглашение с Саудовской Аравией о военном сотрудничестве

22-02-2021, 22:04

Жители Болгарии высказались о войне с Россией

22-02-2021, 01:14

Россия перебросит в Донбасс 10 тысяч бойцов-добровольцев в случае нападения Украины

22-02-2021, 00:29

Анатолий Вассерман сообщил о переброске турецких военных на Украину

20-02-2021, 11:14

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров