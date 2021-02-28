Предложение Лукашенко разместить в Белоруссии российскую авиацию смутило экспертов

Сегодня, 12:49

Александр Зуев

0

Image 16+
Предложение Лукашенко разместить в Белоруссии российскую авиацию смутило экспертов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с инициативой. Речь идет о предложении российским истребителям перебазироваться на аэродромы ВВС Белоруссии, вместо создания новых зарубежных баз ВКС России. По мнению экспертов, это предложение является сигналом НАТО. Стоит заметить, в течение последних нескольких лет американская армия усилила свое военное присутствие в Восточной Европе. В Польшу, Румынию и страны Балтии прибывают новые военные соединения. Разведывательные вылеты американской авиации к границам России стали регулярными. Такая активность НАТО вызывает беспокойство у России и Белоруссии.

На совещании в Минске Лукашенко поднял вопрос о размещении в Белоруссии истребителей ВКС РФ.

По его мнению, совместные действия могут гарантировать Союзному государству безопасность воздушных границ. Он выступил против создания в Белоруссии российских военных баз. Лукашенко считает, что разместить российские истребители можно на базах белорусских ВВС, которые могут их обслуживать.

Президент Белоруссии также отметил, что у ВВС обоих государств есть опыт совместного патрулирования воздушных границ. Эксперт Александр Михайловский решил прокомментировать идею Лукашенко. Он назвал предложение своевременным и заявил, что сотрудничать с белорусами стоит, потому что Белоруссия - единственная из западных соседей России, куда путь беспилотникам США заказан, пишет mk.ru.

Эксперт также упомянул, что сейчас наблюдается беспрецедентный уровень активности НАТО. Он отметил, что у российских границ в Калининграде могут одновременно находиться 5-7 самолетов-разведчиков. Такую же картину можно наблюдать и в акватории Чёрного моря, и у других границ РФ, подчеркнул Михайловский.

Вместе с тем он отметил, что российские самолеты на территории Белоруссии могут попасть в зависимость. Эксперт выразил сожаление, что в Минске часто меняют подход к отношениям с Россией.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Жириновский: Украина нападет на республики Донбасса в мае, РФ вмешается в войну

Сегодня, 10:09

Жители Болгарии прокомментировали братство с Россией

Сегодня, 09:34

Эксперт рассказал, как российская армия будет гнать ВСУ до Киева

Вчера, 20:09

В Верховной Раде заявили о подготовке Украины к войне

Вчера, 16:04

В Госдепе исключили переговоры о сделке с Германией по «Северному потоку-2»

28-02-2021, 08:44

Бывший командир «Востока» Ходаковский допустил столкновение Украины и России

27-02-2021, 18:59

The Times написал о суперплане Владимира Путина на Ближнем Востоке

27-02-2021, 00:24

В Хабаровске задержан самый богатый российский депутат

26-02-2021, 18:54

Sohu: НАТО ждет «возмездие» РФ в случае усиления военной группировки США в Польше

26-02-2021, 15:24

Эксперт спрогнозировал обострение конфликта на Донбассе весной

25-02-2021, 18:24

Стрелков рассказал о подготовке штурма Донбасса

25-02-2021, 11:24

Истребители F-16 ВВС Греции опасно приблизились к турецкому судну

24-02-2021, 00:24

Белорусский эксперт рассказал, как Россия и Белоруссия ответят на угрозы НАТО

23-02-2021, 01:19

Министерство обороны РФ подписало соглашение с Саудовской Аравией о военном сотрудничестве

22-02-2021, 22:04

Жители Болгарии высказались о войне с Россией

22-02-2021, 01:14

Россия перебросит в Донбасс 10 тысяч бойцов-добровольцев в случае нападения Украины

22-02-2021, 00:29

Анатолий Вассерман сообщил о переброске турецких военных на Украину

20-02-2021, 11:14

РФ предложила США заявить о недопустимости ядерной войны

20-02-2021, 09:39

Эксперт Леонков: ополченцы Донбасса будут разгромлены в случае нападения Украины и Турции

19-02-2021, 15:19

Денис Пушилин заявил о готовности армии ДНР к контрнаступлению

19-02-2021, 10:14

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров