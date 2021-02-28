Предложение Лукашенко разместить в Белоруссии российскую авиацию смутило экспертов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с инициативой. Речь идет о предложении российским истребителям перебазироваться на аэродромы ВВС Белоруссии, вместо создания новых зарубежных баз ВКС России. По мнению экспертов, это предложение является сигналом НАТО. Стоит заметить, в течение последних нескольких лет американская армия усилила свое военное присутствие в Восточной Европе. В Польшу, Румынию и страны Балтии прибывают новые военные соединения. Разведывательные вылеты американской авиации к границам России стали регулярными. Такая активность НАТО вызывает беспокойство у России и Белоруссии.

На совещании в Минске Лукашенко поднял вопрос о размещении в Белоруссии истребителей ВКС РФ.

По его мнению, совместные действия могут гарантировать Союзному государству безопасность воздушных границ. Он выступил против создания в Белоруссии российских военных баз. Лукашенко считает, что разместить российские истребители можно на базах белорусских ВВС, которые могут их обслуживать.

Президент Белоруссии также отметил, что у ВВС обоих государств есть опыт совместного патрулирования воздушных границ. Эксперт Александр Михайловский решил прокомментировать идею Лукашенко. Он назвал предложение своевременным и заявил, что сотрудничать с белорусами стоит, потому что Белоруссия - единственная из западных соседей России, куда путь беспилотникам США заказан, пишет mk.ru .

Эксперт также упомянул, что сейчас наблюдается беспрецедентный уровень активности НАТО. Он отметил, что у российских границ в Калининграде могут одновременно находиться 5-7 самолетов-разведчиков. Такую же картину можно наблюдать и в акватории Чёрного моря, и у других границ РФ, подчеркнул Михайловский.

Вместе с тем он отметил, что российские самолеты на территории Белоруссии могут попасть в зависимость. Эксперт выразил сожаление, что в Минске часто меняют подход к отношениям с Россией.