Жители Болгарии прокомментировали братство с Россией

Сегодня, 09:34

Анна Лисова

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Жители Болгарии прокомментировали братство с Россией

Отношения Болгарии и России сейчас испытывают давление Запада.

Так эксперты прокомментировали планы Министерства образования Болгарии ввести в школах уроки патриотического воспитания. 

Читатели издания «Факты», которое выходит в Болгарии, под статьей, посвященной этой инициативе, поделились своим мнением касательно того, как они видят нынешнюю ситуацию, передает ИноСМИ

В публикации также приводятся мнения российских историков по данному вопросу. В частности, кандидат исторических наук Вадим Трухачев отметил, что Москве следует к минимуму свести связи с Россией, пока у власти находится Бойко Борисов. 

По мнению политолога Центра военно-политических исследований МГИМО Михаила Александрова, хотя Запад и готовится к войне с Россией, болгары против России не воевали. Их армия вряд ли окажет существенную помощь НАТО в противостоянии с РФ, при этом российские ракеты уничтожат все военные базы на территории Болгарии. 

В комментариях к публикации читатели отмечают, что между Болгарией и Россией всегда существовали исторические связи. При этом прозвучали мнения о том, что сейчас ради денег болгары будут идти на поводу Запада. 

Пишут читатели и о том, что в стране активно ведется антироссийская пропаганда, что явно не на пользу стране. Упрекнули они и власти в том, что решения принимаются в угоду определенных кругов, а не в интересах всех болгар. 

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