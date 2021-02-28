Жители Болгарии прокомментировали братство с Россией

Отношения Болгарии и России сейчас испытывают давление Запада.

Так эксперты прокомментировали планы Министерства образования Болгарии ввести в школах уроки патриотического воспитания.

Читатели издания «Факты», которое выходит в Болгарии, под статьей, посвященной этой инициативе, поделились своим мнением касательно того, как они видят нынешнюю ситуацию, передает ИноСМИ .

В публикации также приводятся мнения российских историков по данному вопросу. В частности, кандидат исторических наук Вадим Трухачев отметил, что Москве следует к минимуму свести связи с Россией, пока у власти находится Бойко Борисов.

По мнению политолога Центра военно-политических исследований МГИМО Михаила Александрова, хотя Запад и готовится к войне с Россией, болгары против России не воевали. Их армия вряд ли окажет существенную помощь НАТО в противостоянии с РФ, при этом российские ракеты уничтожат все военные базы на территории Болгарии.

В комментариях к публикации читатели отмечают, что между Болгарией и Россией всегда существовали исторические связи. При этом прозвучали мнения о том, что сейчас ради денег болгары будут идти на поводу Запада.

Пишут читатели и о том, что в стране активно ведется антироссийская пропаганда, что явно не на пользу стране. Упрекнули они и власти в том, что решения принимаются в угоду определенных кругов, а не в интересах всех болгар.