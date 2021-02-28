Жириновский: Украина нападет на республики Донбасса в мае, РФ вмешается в войну

Российский политический деятель, председатель партии ЛДПР, депутат парламента РФ Владимир Жириновский сообщил о своих прогнозах касательно поведения Украины по отношению к самопровозглашенным Донецкой и Луганской Республикам. По его мнению, уже в мае 2021 года Киев нападет на неподконтрольные территории Донбасса. Об этом сообщает «Аргументы недели».

Как заявил Владимир Вольфович, Украина уже успела подготовить и сконцентрировать напротив Донецкой области значительное количество личного военного состава и техники для того, чтобы начать боевые действия.

По мнению депутата, украинские военные нападут на ДНР и ЛНР в мае текущего года. Безусловно, в войну вынуждена будет вмешаться Россия, так как она обязана защищать российских граждан. Напомним, на Донбассе проживает значительное количество людей, которые имеют паспорт России и считаются гражданами страны.

Напомним, ранее российские военные эксперты предположили, что в случае вооруженного конфликта России и Украины Турция окажет помощь последней с моря.

Напомним, вооруженный конфликт на территории Донецкой и Луганской области начался в апреле 2014 года. Для урегулирования ситуации представители России, ДНР, ЛНР и Украины заключали Минские договоренности, исполнение которых до сих пор не было осуществлено.