Жириновский: Украина нападет на республики Донбасса в мае, РФ вмешается в войну

Сегодня, 10:09

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Жириновский: Украина нападет на республики Донбасса в мае, РФ вмешается в войну
Депутат парламента РФ Владимир Жириновский

Российский политический деятель, председатель партии ЛДПР, депутат парламента РФ Владимир Жириновский сообщил о своих прогнозах касательно поведения Украины по отношению к самопровозглашенным Донецкой и Луганской Республикам. По его мнению, уже в мае 2021 года Киев нападет на неподконтрольные территории Донбасса. Об этом сообщает «Аргументы недели».

Как заявил Владимир Вольфович, Украина уже успела подготовить и сконцентрировать напротив Донецкой области значительное количество личного военного состава и техники для того, чтобы начать боевые действия.

По мнению депутата, украинские военные нападут на ДНР и ЛНР в мае текущего года. Безусловно, в войну вынуждена будет вмешаться Россия, так как она обязана защищать российских граждан. Напомним, на Донбассе проживает значительное количество людей, которые имеют паспорт России и считаются гражданами страны.

Напомним, ранее российские военные эксперты предположили, что в случае вооруженного конфликта России и Украины Турция окажет помощь последней с моря.

Напомним, вооруженный конфликт на территории Донецкой и Луганской области начался в апреле 2014 года. Для урегулирования ситуации представители России, ДНР, ЛНР и Украины заключали Минские договоренности, исполнение которых до сих пор не было осуществлено.

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  • Надеюсь, что это будет последнее, что предпримут хохлонацистские террористические подонки. После этого украина, как нацистско-фашистская, лживая, подлая, продажная и кровожадная террористическая организация, прекратит свое существование, а все виновные в развязывании гражданской войны, будут осуждены и казнены за преступления против человечности.
  • Укрожопы идиоты,но не самоубийцы и никакой войны не будет!
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