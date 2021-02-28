Эксперт рассказал, как российская армия будет гнать ВСУ до Киева

Сегодня, 20:09

Александр Зуев

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Эксперт рассказал, как российская армия будет гнать ВСУ до Киева

Военный эксперт Виктор Баранец прокомментировал  заявление бывшего депутата Верховной рады Татьяны Черновол по поводу того, что Украине необходимо готовиться к войне за Крым, которая, по ее мнению, должна вспыхнуть после дестабилизации внутриполитической ситуации в России. Баранец рассказал, что именно может произойти, если Киев решится на подобную авантюру.

По  его словам, украинское нападение — это самоубийство. Он подчеркнул, что любая атака с украинского направления в сторону России обернется  контрнаступлением российской армии, которая будет гнать ВСУ до самого Киева, пишет nation-news.ru.

Баранец отметил, что причиной такого ответа со стороны РФ является усталость россиян от антироссийских провокаций. Судя по всему, украинские радикалы напрашиваются на неприятности, заявил эксперт. Баранец также сказал, что некоторые украинские политики заигрались с крымской картой, поэтому уже не могут объективно оценивать расклад сил в регионе, который уже стал защищенной крепостью.

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