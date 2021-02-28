В Верховной Раде заявили о подготовке Украины к войне

В Украине налицо все признаки подготовки к активным боевым действиям. Об этом заявил журналистам депутат Верховной Рады Ренат Кузьмин. Он отметил, что киевские власти готовятся к военному конфликту. В этой связи политик упомянул заявление главкома украинской армии Руслана Хомчака о подготовке к штурму городов. Также Кузьмин коснулся законопроекта, предусматривающего мобилизацию в течение суток.

Нардеп также подчеркнул, что в последнее время на телеканалах часто можно услышать призывы к наступлению. Оппозиционный политик считает, что такие заявления дают повод говорить о том, что Киев готовится к боевым действиям в ЛДНР или Севастополе. На подготовку к войне указывают заявления украинских политиков об отказе от выполнения Минских соглашений и недавняя блокировка трех оппозиционных телеканалов.