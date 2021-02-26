В Госдепе исключили переговоры о сделке с Германией по «Северному потоку-2»

В Госдепе США отрицают переговоры с Германией касательно проекта «Северный поток-2».

Об этом пишет Axios, ссылаясь на неназванные источники.

Ранее в СМИ попала информация о том, что Вашингтон и Берлин ведут переговоры касательно заключения дополнительного неофициального соглашения по проекту «Северный поток-2». Это соглашение, якобы, позволит достроить газопровод.

О возможности компромиссного варианта по газопроводу «Северный поток-2» ранее рассказал также немецкий политолог Александр Рар. Он отметил, что Берлин может поддержать транзит российского газа через Украину, в обмен на возможность достроить газопровод.

Это, отмечает портал, не подтвердили в Госдепе.

Об отсутствии переговоров заявила помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Молли Монтгомери.

В свою очередь заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер отметила, что правительство ФРГ постоянно контактирует с администрацией президентом США Джо Байденом касательно проекта «Северный поток-2».