Бывший командир «Востока» Ходаковский допустил столкновение Украины и России

Военный и политический деятель ДНР, бывший командир бригады «Восток» Александр Ходаковский, считает, что в ближайшее время Украина может начать наступление на Донбассе. Он выдвинул предположение о том, что если Киев готовится к военной операции, то предусматривает возможность столкновений с Россией.

Ходаковский отмечает, что оснований для утверждения о том, что Украина готовит наступление, нет, но зато есть предпосылки и подозрительная активность ВСУ. Бывший комбриг отметил, что Киев не считает ДНР и ЛНР агрессорами, но в таком случае Украина рассматривает Донбасс как инструмент в руках Москвы. Ходаковский уверен, что Минские соглашения уже не имеют никакого значения для обеих сторон, хотя официально никто от них не откажется, потому что в площадке для переговоров, которой является Минск, нуждаются все участники конфликта, пишет mk.ru

О возможной подготовке наступления ВСУ на Донбасс ранее рассказывал бывший главы Минобороны ДНР Игорь Стрелков. Он также предсказывал, что эскалацию конфликта можно ожидать в ближайшее время, поскольку Украина не намерена выполнять Минские соглашения. К тому же, Владимир Зеленский заявлял о планах вернуть Донбасс до 2025 года.