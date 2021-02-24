В Хабаровске задержан самый богатый российский депутат

В Хабаровске задержали Дмитрия Пашова, депутата Сахалинской областной думы, которого в сентябре минувшего года назвали самым богатым российским чиновником.

Нардеп прибыл в Хабаровск в командировку, и его тут же вызвали на допрос по делу о браконьерстве на реке Самарга. Отметим, что срок привлечения к ответственности по делу, фигурантом которого является «крабовый король» Олег Кан, истек. Речь идет о видео, на кадрах которого приятели Пашова вытаскивают из реки Самарги краснокнижную рыбу. Но депутат к ней даже не прикасается. Пашова допросили из-за этого видео и предъявили обвинение по делам, по которым Кан объявлен в международном розыске. Предположительно, чиновника оставят в СИЗО Хабаровска, после чего могут этапировать на Сахалин.

Год назад Кана обвинили в контрабанде морских деликатесов и убийстве конкурента — предпринимателя Валерия Пхиденко. Обвиняемого арестовали заочно, но он скрылся в Японии, где у него есть недвижимость, пишет skr.su . Причем все свои активы беглец переписал на Пашова, сделав его самым богатым российским депутатом. На сегодня доход рыбопромышленника Пашова за 2019 вырос в 610 раз и теперь составляет 6,2 миллиарда рублей.