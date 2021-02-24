Sohu: НАТО ждет «возмездие» РФ в случае усиления военной группировки США в Польше

Сегодня, 15:24

Анна Лисова

0

Image 16+
Sohu: НАТО ждет «возмездие» РФ в случае усиления военной группировки США в Польше

Sohu: НАТО ждет «возмездие» России в случае усиления военной группировки США в Польше.

Дальнейшее усиление американского военного контингента в Польше повлечет дальнейшее ухудшение отношений между Россией и Западом. Об этом пишут аналитики китайского издания Sohu, передает ПолитРоссия

Китайские обозреватели отмечают, что сейчас наблюдается ухудшение отношений между Польшей и Россией. В Вашингтоне это видят и продолжают активно пользоваться ситуацией. Усиление американского присутствия в Польше будет только усиливать противостояние Варшавы и Москвы. 

«В последние годы Польша стала ценной пешкой для западных стран, учитывая стратегию расширения НАТО на восток», – отмечается в публикации. 

Сейчас в НАТО рассматривают страны Восточной Европы как границу противостояния с Россией. Польша, несмотря на то, что СССР уже давно распался, продолжает считать Москву своей самой большой стратегической угрозой. Вашингтон же, заявляя о необходимости поддержать Варшаву, стремиться к тому, чтобы нарастить присутствие сил НАТО у границ России. 

Но в Москве понимают, в чем суть политики США, поэтому Россия продолжает усиливать свои вооруженные силы и регулярно демонстрирует возможности армии. Так, в 2021 году в Поволжье пройдут масштабные учения, где будут задействованы свыше полутора тысяч российских военнослужащих. Они еще раз покажут потенциал российской армии. 

НАТО также проводит учения у российской границы, и довольно часто выбирает для этого страны Балтии, а также Польшу. 

«Каждый раз, когда НАТО проводит крупномасштабные операции на пороге России, Москва запускает механизм самозащиты», – пишут китайские аналитики. 

Поэтому если Польша и далее будет выполнять указания Вашингтона, Россия не прекратит повышать свой стратегический потенциал, а страны Восточной Европы рискуют в таком случае быть уничтоженными первыми, если дойдет до реального противостояния НАТО и России. 

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Sohu: НАТО ждет «возмездие» РФ в случае усиления военной группировки США в Польше

Сегодня, 15:24

Эксперт спрогнозировал обострение конфликта на Донбассе весной

Вчера, 18:24

Стрелков рассказал о подготовке штурма Донбасса

Вчера, 11:24

Истребители F-16 ВВС Греции опасно приблизились к турецкому судну

24-02-2021, 00:24

Белорусский эксперт рассказал, как Россия и Белоруссия ответят на угрозы НАТО

23-02-2021, 01:19

Министерство обороны РФ подписало соглашение с Саудовской Аравией о военном сотрудничестве

22-02-2021, 22:04

Жители Болгарии высказались о войне с Россией

22-02-2021, 01:14

Россия перебросит в Донбасс 10 тысяч бойцов-добровольцев в случае нападения Украины

22-02-2021, 00:29

Анатолий Вассерман сообщил о переброске турецких военных на Украину

20-02-2021, 11:14

РФ предложила США заявить о недопустимости ядерной войны

20-02-2021, 09:39

Эксперт Леонков: ополченцы Донбасса будут разгромлены в случае нападения Украины и Турции

19-02-2021, 15:19

Денис Пушилин заявил о готовности армии ДНР к контрнаступлению

19-02-2021, 10:14

Разведка Эстонии обвинила РФ в подрыве стабильности соседних стран

18-02-2021, 18:24

Коротченко: Главное преимущество РФ разрушит планы США и Украины на Крым

18-02-2021, 12:39

Лаврентьев считает, что Россия видит готовность к установлению спокойствия в Идлибе

17-02-2021, 17:24

Снегопад помешал планам Украины по обезвоживанию Крыма

17-02-2021, 00:39

Военный корреспондент: Пропасть между Украиной и Донбассом увеличивается

16-02-2021, 20:59

В США армия готовится сбивать беспилотники и крылатые ракеты лазерным оружием

16-02-2021, 20:44

Факти: Украина предложила НАТО использовать воздушное пространство Крыма

16-02-2021, 19:29

Кедми пригрозил НАТО сбитыми самолетами в случае нарушения границ России в районе Крыма

16-02-2021, 12:34

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров