Sohu: НАТО ждет «возмездие» России в случае усиления военной группировки США в Польше.

Дальнейшее усиление американского военного контингента в Польше повлечет дальнейшее ухудшение отношений между Россией и Западом. Об этом пишут аналитики китайского издания Sohu, передает ПолитРоссия .

Китайские обозреватели отмечают, что сейчас наблюдается ухудшение отношений между Польшей и Россией. В Вашингтоне это видят и продолжают активно пользоваться ситуацией. Усиление американского присутствия в Польше будет только усиливать противостояние Варшавы и Москвы.

«В последние годы Польша стала ценной пешкой для западных стран, учитывая стратегию расширения НАТО на восток», – отмечается в публикации.

Сейчас в НАТО рассматривают страны Восточной Европы как границу противостояния с Россией. Польша, несмотря на то, что СССР уже давно распался, продолжает считать Москву своей самой большой стратегической угрозой. Вашингтон же, заявляя о необходимости поддержать Варшаву, стремиться к тому, чтобы нарастить присутствие сил НАТО у границ России.

Но в Москве понимают, в чем суть политики США, поэтому Россия продолжает усиливать свои вооруженные силы и регулярно демонстрирует возможности армии. Так, в 2021 году в Поволжье пройдут масштабные учения, где будут задействованы свыше полутора тысяч российских военнослужащих. Они еще раз покажут потенциал российской армии.

НАТО также проводит учения у российской границы, и довольно часто выбирает для этого страны Балтии, а также Польшу.

«Каждый раз, когда НАТО проводит крупномасштабные операции на пороге России, Москва запускает механизм самозащиты», – пишут китайские аналитики.

Поэтому если Польша и далее будет выполнять указания Вашингтона, Россия не прекратит повышать свой стратегический потенциал, а страны Восточной Европы рискуют в таком случае быть уничтоженными первыми, если дойдет до реального противостояния НАТО и России.