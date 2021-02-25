The Times написал о суперплане Владимира Путина на Ближнем Востоке

The Times написал о суперплане Путина на Ближнем Востоке.

Роджер Бойес, журналист издания The Times, «рассекретил» миротворческие планы Владимира Путина, а также его «суперплан» для Ближнего Востока. По мнению автора, активные действия Путина в этом регионе объясняются тем, что он готовит там серьезную ловушку для США. Об этом сообщает издание ИноСМИ, ссылаясь на The Times.

Так, автор публикации утверждает, что российский контингент прибыл в САР по приглашению правительства с целью вести совместную борьбу с международным терроризмом. Этот предлог позволяет россиянам обосноваться на территории на постоянной основе, конкурируя с турками за влияние в этом регионе. Россия активно расширяла свою авиабазу «Хмеймим» и теперь там могут взлетать и садиться даже стратегические ядерные бомбардировщики.

Однако, по мнению Бойеса, Москва намеренно не дает своим системам ПВО задание сбивать израильские самолеты, атакующие Иран, который также является участником конфликта со стороны Дамаска. А сейчас, по словам автора, и вовсе уговаривает Иран вывести свой контингент из САР. За такую «благосклонность» Израиль мог бы освободить Голанские высоты, что стало бы следующей ступенькой к налаживанию диалога между Дамаском и Тель-Авивом. А Россия бы прославилась как успешный миротворец.

Кроме того, автор упомянул, что Сирия и Израиль договорились об обмене заключенными и подчеркнул, что такая политика вообще не учитывает интересы США и всего Запада.