Эксперт спрогнозировал обострение конфликта на Донбассе весной

Сегодня, 18:24

Александр Зуев

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Эксперт спрогнозировал обострение конфликта на Донбассе весной

Киев может пойти на обострение военного конфликта на Донбассе весной. Такого мнения придерживается вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.  Он также отметил, что ВСУ серьезно повысили свой потенциал, а ДНР и ЛНР свой потенциал потеряли. То есть предпосылки к  началу военных действий на Донбассе есть.

Напомним, что украинские власти весной 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР И ДНР, объявивших независимость после госпереворота в Украине в феврале того же года. По данным ООН, за годы конфликта погибло около 13 тысяч человек. 

Вопрос урегулирования ситуации на Донбассе стоит остро на протяжении уже почти семи лет. Он обсуждается  в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по урегулирования ситуации на юго-востоке Украины. Однако между сторонами конфликта продолжаются перестрелки. 

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