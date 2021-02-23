Эксперт спрогнозировал обострение конфликта на Донбассе весной

Киев может пойти на обострение военного конфликта на Донбассе весной. Такого мнения придерживается вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков. Он также отметил, что ВСУ серьезно повысили свой потенциал, а ДНР и ЛНР свой потенциал потеряли. То есть предпосылки к началу военных действий на Донбассе есть.

Напомним, что украинские власти весной 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР И ДНР, объявивших независимость после госпереворота в Украине в феврале того же года. По данным ООН, за годы конфликта погибло около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации на Донбассе стоит остро на протяжении уже почти семи лет. Он обсуждается в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по урегулирования ситуации на юго-востоке Украины. Однако между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.