Стрелков рассказал о подготовке штурма Донбасса

Сегодня, 11:24

Александр Зуев

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Стрелков рассказал о подготовке штурма Донбасса

Вооруженные силы Украины могут начать наступательную операцию на Донбасс в ближайшее время. Об этом заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков. Как он подчеркнул, Украина стягивает тяжелую артиллерию к линии боевых действий, что говорит о скором наступлении на ДНР и ЛНР. 

Киев никогда не скрывал своих планов вернуть Донбасс, заметил Стрелков. Он упомянул слова министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, который ранее заявил, что Донбасс будет захвачен до 2025 года. Заявление Авакова указывает на то, что Украина не собирается соблюдать Минские договоренности, отмечает Стрелков. По его мнению, Киев не планирует заключать перемирие с воюющими на Донбассе. Стрелков также отметил, что российское вмешательство в конфликт на Донбассе нежелательно для нее самой, поскольку война с Украиной будет гораздо сложнее, чем военный конфликт с Грузией в Южной Осетии, так как украинская армия сильнее, чем грузинская. 

Стрелков считает, что если Россия и вмешается в конфликт, то не сразу и она не будет вовлекать в него лучшие силы, которые сейчас находятся в Сирии. Стрелков также уверен, что Запад устроит скандал и введет санкционные меры в отношении России, если ее войска зайдут на Донбасс. При этом Стрелков убежден, что без вмешательства России ДНР и ЛНР проиграют войну.

Между тем начальник пресс-службы вооруженных сил ДНР Даниил Бессонов предположил, что в ближайшее время Украина не будет нападать на Донбасс, так ВСУ не располагают необходимыми для этого силами. Он также сказал, что Аваков часто делает заявления о захвате Донбасса, но его высказывания могут ничего не стоять.

Ранее бывший глава Следственного управления СБУ, генерал Василий Вовк заявил, что Донбасс будет захвачен за два месяца, если Украина откажется от соблюдения Минских соглашений.

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