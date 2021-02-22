Истребители F-16 ВВС Греции опасно приблизились к турецкому судну

Сегодня, 00:24

Анна Лисова

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Истребители F-16 ВВС Греции опасно приблизились к турецкому судну

В Средиземном море произошел инцидент с участием греческих ВВС и турецкого судна. 

В Минобороны Турции сообщили, что истребители ВВС страны вылетели на перехват группы F-16, которые прошли в опасной близости от турецкого судна в Эгейском море. Как стало известно СМИ, Анкара подняла в воздух F-16 Fighting Falcon американского производства. Эта же модификация состоит на вооружении ВВС Греции. 

Турецкая сторона утверждает, что F-16 Греции приблизились на опасное расстояние к судну Cesme, проводившему исследование в международных водах в северной части Эгейского моря. Один из истребителей пролетел на расстоянии в 2 морские мили от корабля с учеными и сбросил сигнальные ракеты. 

В Греции уже дали комментарий касательного этого инцидента, заявив, что F-16 не предпринимали агрессивных действий в отношении турецкого судна.  При этом в Греции отмечают, что турецкое судно вошло в территориальные воды Греции, хотя в Турции утверждают, что оно находилось в международных водах. В Афинах опубликовали данные о перемещении турецкого корабля, отметив, что он приблизился к острову Лемнос. 

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