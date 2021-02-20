Белорусский эксперт рассказал, как Россия и Белоруссия ответят на угрозы НАТО

Белорусский политолог рассказал, как Россия и Белоруссия ответят на угрозы НАТО.

Как отметил в беседе с журналистами БелРосТВ белорусский политолог Петр Петровский, растущее присутствие сил НАТО на территории бывших прибалтийских республик вынуждает Россию и Белоруссию много внимания уделять сотрудничеству в оборонной сфере.

Увеличение численности натовских солдат в этих регионах идет вразрез с договоренностями о том, что альянс не может увеличивать постоянный контингент войск. Однако НАТО нашел лазейку для подобного маневра.

«Они использовали лазейку, так называемую «ротационную основу». На полгода завозят и меняют. Но по факту это та же самая постоянная группировка войск, которая производит дисбаланс сил в регионе и потенциально несет угрозу для геостратегического направления на Москву», — объяснил эксперт.

В 2021 году, по словам Петровского, пройдут масштабные совместные российско-белорусские военные учения, которые должны наглядно продемонстрировать блоку, что совместными усилиями Россия и Белоруссия готовы жестко ответить на растущую угрозу с Запада.

«Зачем наращивать военное присутствие? Зачем создавать какие-то базы в Польше, зачем выдумывать какие-то Сувалковские коридоры, которые якобы захватит Беларусь? Создавать эти мертвые сущности, против которых вести якобы какую-то борьбу. Только для одной цели. Изменить инициативу геостратегическую, военно-политическую в регионе. Нарастить максимально свои силы и шантажировать и Беларусь, и Россию», — считает политолог.