Министерство обороны РФ подписало соглашение с Саудовской Аравией о военном сотрудничестве

Сегодня, 22:04

Александр Зуев

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Министерство обороны РФ подписало соглашение с Саудовской Аравией о военном сотрудничестве

Министерство обороны РФ выполнило поручение Кабмина - провело переговоры и подписало соглашение о военном сотрудничестве с Саудовской Аравией. Как отмечено в документе, предусматривается обмен информацией по вопросам, которые представляют взаимный интерес в военной сфере и в борьбе с терроризмом и пиратством. Соглашение предполагает обмены визитами делегаций, подготовку военных кадров, проведение конференций, учений и тренировок. 

22 февраля документ появился на официальном портале правовой информации. Осенью 2017 года король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд находился с визитом в Москве. Тогда  участники переговоров подписали ряд соглашений военно-технического характера. Речь шла о приобретении производства огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек», противотанковых ракетных комплексов «Корнет-ЭМ» и гранатометов АГС-30. 20 февраля руководитель Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал, что контракт между Россией и Саудовской Аравией о совместном предприятии по выпуску  автоматов «Калашникова» находится на стадии согласования, пишет tass.ru.

Прошлой осенью военное ведомство России подписало обновленный договор о военном сотрудничестве с Казахстаном. В документе в новой редакции уже описаны новые направления и формы сотрудничества в рамках международных организаций, включая миротворчество, противодействие угрозам безопасности.

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