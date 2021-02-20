Россия перебросит в Донбасс 10 тысяч бойцов-добровольцев в случае нападения Украины

Сегодня, 00:29

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Россия перебросит в Донбасс 10 тысяч бойцов-добровольцев в случае нападения Украины

Россия перебросит в Донбасс 10 тысяч добровольцев в случае нападения ВС Украины.

В последнее время напряженность ситуации вокруг ЛДНР и Украины растет на фоне активизации ВСУ и иностранных наемников. Если Украина все же перейдет к военным действиям, то на помощь ополченцам Донбасса придет Россия в лице 10 000 своих добровольцев. По словам главы уральского филиала Союза добровольцев Максима Хопина, эта помощь поступит так быстро, что бойцам ДНР и ЛНР нужно будет продержаться хотя бы сутки. Об этом сообщает Ura.ru.

«Если начнется война, то задача корпусов войск ДНР и ЛНР будет состоять в том, чтобы продержаться хотя бы сутки. За это время мы все прибудем для помощи и не допустим захвата населенных пунктов ВСУ», - заявил Холин.

Со своей стороны эксперт советует Украине подойти к решению вопроса Донбасса несиловым методом. Иначе от военной агрессии на защиту мирного населения этого региона встанет Россия. В то же время, по его словам, «правительство России однозначно будет вести операцию по принуждению к миру»

Уральский журналист Ростислав Журавлев, участник событий в ЛНР, видит ситуацию несколько иначе. Имеется ввиду то время, когда на Донбассе смогут появиться российские добровольцы.

«За сутки точно не получится. Можно рассчитывать в лучшем случае на несколько дней. А за эти несколько дней может произойти много чего», - считает он.

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