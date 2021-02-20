Жители Болгарии высказались о войне с Россией

Сегодня, 01:14

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Жители Болгарии высказались о войне с Россией

«НАТО присягу не давал»: болгары высказались о войне с Россией.

На днях в болгарской газете «Факты» был опубликован материал на тему патриотизма. В частности, Министерство образования намерено ввести в школах программу «патриотического воспитания», поскольку о патриотизме в Болгарии, как и о ее истории, говорят слишком однобоко.

«Разговоров о «славных болгарских воинах» и бесчисленных врагах в стране достаточно, такой патриотизм «роет окопы, а не прокладывает мосты», — отмечал автор статьи.

Эта статья вызвала множество полярных откликов и стала началом целой дискуссии, в которой обсуждали и тему войны с Россией. Если одни пользователи поддерживали инициативу министерства - «Кто хочет мира — готовится к войне», то другие отвечали им в духе «Я НАТО присягу не давал!». Некоторые приводили в пример американцев, которые готовятся к войне. Многие вспоминали уроки военной подготовки в школах, которые проводились в былые времена, и соглашались, что такие же уроки необходимы и сейчас.

«Пусть лучше парни учатся держать автомат, чем носить платья и обувь на каблуках. Мы должны быть сильными, чтобы выжить. Когда я служил, в болгарской армии было 200 тысяч военных, сейчас не наберётся и 20 тысяч. Не смешно уже, плакать хочется», - написал о наболевшем один из читателей.

В то же время «изучение военного дела не должно превращаться в самоцель - «приступ патриотизма», уверен другой читатель. Он уверен, что одинаково хорошо нужно научить разбираться в компьютерах, оружии и роботах.

Одна из читательниц напомнила, что Россия освободила Болгарию от турецкого рабства. И на недавних учениях НАТО болгарские солдаты отказались стрелять по чучелам, одетым в российскую форму.

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