РФ предложила США заявить о недопустимости ядерной войны

Сегодня, 09:39

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РФ предложила США заявить о недопустимости ядерной войны

Россия предложила США заявить о недопустимости ядерной войны.

По словам посла РФ в США Анатолия Антонова, Россия ждет, как на ее идею, озвученную еще в 2018 году, откликнется США. Москва предложила Вашингтону совместно принять заявление на высшем уровне о недопустимости ядерной войны. Об этом сообщается на странице российской дипмиссии в Facebook.

На телесеминаре Совета по международным отношениям Антонов отметил:

«Рассчитываем также, что Вашингтон откликнется на инициативу о принятии совместного заявления на высшем уровне о недопустимости ядерной войны (соответствующий российский проект был передан американской стороне 22 октября 2018 года)».

Кроме того, посол заявил, что со стороны Москвы также прозвучало предложение урегулировать недопустимость между ядерными странами не только ядерной войны, но и различных вооруженных конфликтов.

Пентагон же не исключает возможности, хоть и не на постоянной основе, размещения своих стратегических бомбардировщиков B-1 на территории Норвегии, причем американцы, по словам начальника штаба ВВС США генерала Чарльза Брауна, готовы это сделать в любое время.

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