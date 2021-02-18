Анатолий Вассерман сообщил о переброске турецких военных на Украину

Сегодня, 11:14

Александр Зуев

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Анатолий Вассерман сообщил о переброске турецких военных на Украину

Журналист Анатолий Вассерман сообщил о том, что Турция перебросила в Украину своих военных, которые будут обучать украинских бойцов управлять приобретенными у Анкары ударно-разведывательными беспилотниками Bayraktar TB2 и наблюдать за тем, как украинская армия их применяет. 

Вассерман полагает, что эти дроны украинские бойцы могут применить в наступательной операции на Донбассе, к которой готовятся ВСУ. Журналист отмечает, что турецкий беспилотник способен нести до четырех ракет. Он может беспрерывно находиться в воздухе до 12 часов и за считанные минуты поразить цель противника. По мнению Вассермана, украинская сторона запланировала наступательную операцию на весну. Журналист уверен, что за спиной украинского руководства стоят США, которые намереваются обострением на Донбассе отвлечь внимание своих граждан от внутренних проблем. 

Вассерман назвал США главными террористами мира и обвинил их в разжигании конфликта в Украине, в котором одни русские воюют с другими русскими. 

Ранее Вассерман заявил, что президент США Джо Байден сделает все, чтобы перечеркнуть Минские соглашения по Донбассу. 

Напомним: полпред РФ в Контактной группе Борис Грызлов призвал Запад не допустить обострения ситуации на юго-востоке Украины. Известно, что глава украинской делегации, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил о том, что следует официально назвать конфликт на Донбассе войной. 

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