Эксперт Леонков: ополченцы Донбасса будут разгромлены в случае нападения Украины и Турции

Военный эксперт Александр Леонков рассказал о том, что в случае, если Украина объединится с Турцией, то ополченцы Донбасса будут разгромлены.

Самопровозглашенные ДНР и ЛНР не готовы воевать с турецкими беспилотниками, уверен Ленков. Он, тем не менее, предполагает, что Россия не будет в стороне в случае масштабного наступления на Донбассе, передает НСН .

По мнению эксперта, Турции действительно выгодна ситуация, когда Украина ввяжется в войну с русскими в ДНР и ЛНР. Леонков рассказал, что Анкара может в таком случае заявить о своих претензиях на Крым.

Если сравнивать возможности ВСУ и ополченцев Донбасса, то, по мнению Леонкова, возможности украинской армии все же обширнее. Украина закупила беспилотнки, также в составе ВСУ достаточно хороших снайперов. И хотя в ДНР и ЛНР люди готовы защищать свои интересы, противостоять Украине без хорошего вооружения им будет сложно. Поэтому Россия, скорее всего, вступится за самопровозглашенные республики, если Украина начнет активную боевую фазу в Донбассе.

«Появление турецких беспилотников над Донбассом ничего хорошего не сулит. Там не готовы к защите от БПЛА. Нужно вырабатывать тактику, чтобы сбивать дроны. В карабахском конфликте широко применялись беспилотники-камикадзе. Нужно помнить и о таком виде опасности», - подчеркнул Леонков.