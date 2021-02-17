Денис Пушилин заявил о готовности армии ДНР к контрнаступлению

Армия самопровозглашенной Донецкой народной республики готова к контрнаступлению, уверен глава ДНР Денис Пушилин.

Накануне он побывал на передовых позициях Народной милиции ДНР и пообщался с военнослужащими. От них он узнал о ситуации на линии соприкосновения.

Пушилин подчеркнул, что поскольку Украина «не нацелена на мирное урегулирование конфликта», ДНР приходится готовиться к любому развитию событий. По его словам, и подготовка, и боевой дух бойцов ДНР на высоте, поэтому в случае дальнейшей эскалации они и далее будут защищать границы республики.

Глава ДНР подчеркнул, что в последние недели ВСУ усиливает обстрелы. По его словам, украинские военные даже пошли на использование запрещенных боеприпасов.

«Безусловно, этот вопрос обсуждается на минской площадке. У нас вызывают большие вопросы отчеты СММ ОБСЕ — была изменена их форма, и теперь практически невозможно определить виновную в нарушениях сторону. Отчеты мониторинговой миссии потеряли свою информативность, и у нас вызывает это дополнительное беспокойство», — подчеркнул Пушилин.