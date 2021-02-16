Разведка Эстонии обвинила РФ в подрыве стабильности соседних стран

В Эстонии заявили о том, что Россия надеется на ослабления единства стран Запада из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в ежегоднике департамента внешней разведки прибалтийской страны, передает Интерфакс .

Авторы документа отмечают, что Кремль ожидает усиление разногласия стран запада, из-за чего будет ослабевать их влияние на мировой арене. Такому сценарию может поспособствовать пандемия коронавируса, поскольку она усилила многополярность.

Добиться ослабления влияния Запада, по мнению эстонской разведки, Россия будет пытаться с помощью «клеветы» и дискредитации западных вакцин. Таким способом, отмечается в документе, РФ попытается стать страной, которая поможет всем решить кризис COVID-19.

По мнению западных экспертов, сейчас, когда мир сосредоточился на борьбе с пандемией, РФ продолжает наращивать свою военную мощь, тем самым стремясь к тому, чтобы выйти в лидеры в противостоянии с НАТО.

Активность России усиливается и в киберпространстве. Сейчас, уверены в Департаменте внешней разведки Эстонии, Россия является главной угрозой безопасности в киберпространстве.

Чтобы усилить свое влияние, Москва применяет как уже отработанные СССР методы воздействия, так и новые методики, в том числе используя возможности Интернета.