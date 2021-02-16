Коротченко: Главное преимущество РФ разрушит планы США и Украины на Крым

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко считает, что Москве не следует реагировать на каждое заявление Запада и Украины о военных угрозах, так как это обычная спекуляция.

Киев уже неоднократно грозился организовать масштабное наступление, и явно делал это с подачи США. Для РФ будет лучше, если подобные заявления она проигнорирует.

«России не нужно реагировать на каждый чих Запада. Система боевой готовности страны предусматривает мгновенное реагирование на ситуации, в том числе и неблагоприятные. При необходимости наращиваются средства разведки, нейтрализации враждебных действий западных стран. ВС в состоянии своей боевой готовности следят за всем», - пояснил Коротченко.

На Западе прекрасно понимают, что нападение на Россию - это, в первую очередь, вынесенный себе смертный приговор. А в Украины просто такая роль антироссийского тарана, поэтому она и стремится, чтобы «компоненты диверсионных сил специальных операций получили развитие».

Коротченко уверен, что если Киев все же от слов перейдет к делу, то уже спустя два месяца боевых действий страна будет разделена на две части - западную и восточную, как когда-то случилось с Германией.

«При атаке даже обычным вооружением мы можем сразу использовать ядерное оружие или крылатые ракеты морского базирования. У РФ могут появиться и другие средства – стратегические неядерные», - пояснил эксперт в беседе с изданием «Экономика сегодня».

Коротченко напомнил, что по мощи российская армия - вторая в мире (после США), поэтому любой потенциальный противник, прежде чем решиться нанести удар по территории РФ, должен осознавать риски и вспоминать о ее ядерном арсенале.