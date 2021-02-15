Лаврентьев считает, что Россия видит готовность к установлению спокойствия в Идлибе

Сегодня, 17:24

Анна Лисова

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Лаврентьев считает, что Россия видит готовность к установлению спокойствия в Идлибе

В ходе пресс-конференции по итогам 15-й международной встречи по Сирии в астанинском формате спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев прокомментировал, как складывается ситуация в Сирии на данный момент. 

Он отметил, что Россия «видит готовность к установлению в идлибской зоне деэскалации спокойствия». Но будет ли далее идти процесс стабилизации, по его словам, во многом зависит от действий умеренной оппозиции, передает ТАСС

На сегодняшний день провинция Идлиб остается единственной в Сирии, где большую часть территории контролируют оппозиционные формирования а также силы террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ). 

Лаврентьев отметил, что в Идлибе сирийская оппозиция имеет достаточно большое влияние и поэтому во многом то, как успешно будет идти процесс дэескалации, зависит от нее. 

Также Лаврентьев подчеркнул, что Россия готова к диалогу с США по ситуации в Сирии. Но, по его словам, пока позиция Вашингтона по сирийскому досье окончательно не сформирована, поэтому возможности провести конструктивные переговоры нет. При этом, отметил Лаврентьев, Москва не приемлет то, что вопреки официальному Дамаску американские военные присутствуют в Сирии. 

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