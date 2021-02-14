В США армия готовится сбивать беспилотники и крылатые ракеты лазерным оружием

Армия США готовится сбивать беспилотники и крылатые ракеты лазерным оружием.

Военное командование США намерено оснастить свою армию лазерным оружием. По их задумке, такое внедрение должно быть способно быстро уничтожать вражеские БПЛА, артиллерийские снаряды, минометы и крылатые ракеты, тем самым защищая передовые оперативные базы (FOB). Об этом сообщает журнал National Interest.

По планам американских армейских разработчиков оружия, лазеры с интегрированными датчиками и радаром управления огнем, взятые на вооружение американской армией, помогут солдатам быстро избавляться от вражеской угрозы, буквально за секунды. По словам обозревателя издания, лазеры, уничтожающие беспилотники, уже существуют. А сейчас ведется работа над тем, чтобы наделить оружие большим диапазоном действия для других угроз.

Планируется, что первые лазеры для защиты FOB буду запущены уже к 2023 году как часть интегрированной системы технологий, датчиков и оружия, предназначенных для предотвращения атак.

Как отмечает автор публикации, в последние годы разрабатывается программа мобильного твердотельного лазера высокой энергии, получившего название High Energy Laser (HEL MD). В 2013 году был использован HEL MD, установленный на автомобиле. Ему удалось успешно поразить более 90 минометных снарядов и несколько дронов над базой Уайт Сандс.

«Это была первая полномасштабная демонстрация HEL MD в конфигурации, включающей лазер и направлятель луча, установленные на автомобиле. Суррогатный радар (усовершенствованный многорежимный радар) поддержал бой», – заявили в военном ведомстве США.