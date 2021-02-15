Снегопад помешал планам Украины по обезвоживанию Крыма

В Крыму не прекращаются обильные снегопады, но в этом местные жители увидели умысел небес. Дело в том, что снегопады нарушили планы сторонников водной блокады полуострова.

Блогеры с сарказмом пишут, что Мустафа Джемилев и все, кто радели за перекрытие Северо-Крымского канала, объявили траур. Пользователи поддержали это мнение, отметив, что судьба благоволит крымчанам. Среди тех, кто так думает, было немало жителей Украины.

Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшее время Крым накроет еще одна волна сильных снегопадов, а это значит, что водохранилища на заснеженном полуострове вновь заполнятся водой.

Блогер Тамир Шейх отметил, что непрекращающиеся снегопады для Крыма явление крайне редкое. Блогер не помнит таких продолжительных снегопадов на полуострове за последние 15 лет.

Отметим, что украинские политики – Рефат Чубаров, Мустафа Джемилев и Ленур Ислямов призывали перекрыть Северо-Крымский канал. Таким образом они собирались отомстить крымчанам за выбор присоединиться к России.