Факти: Украина предложила НАТО использовать воздушное пространство Крыма

Власти Украины заявили о том, что разрешают силам НАТО использовать воздушное пространство Крыма.

В частности, было предложено НАТО использовать воздушное пространство над Симферополем для операций. Это, считают в Киеве, поможет Украине получить от Североатлантического альянса поддержку в мониторинге ситуации вдоль границы с Россией.

Ситуацию прокомментировали читатели издания «Факти», которое выходит в Болгарии, пишет ИноСМИ .

«Бандерюги совсем с ума сошли! Только попробуйте напасть на Крым — Вова тут же вам объяснит правила игры», «А когда же Украина вернет себе Крым? Я уже 6 лет жду. Поменяйте дилеров и ложитесь спать», - пишут они в комментариях.

Многие удивлены тем, насколько нагло Киев пытается столкнуть НАТО и Россию, даже не задумываясь, что первой жертвой этого конфликта падет Украина.

В целом пользователи сходятся во мнении, что выглядит эта ситуация абсурдной и не сомневаются, что страны НАТО данным предложением Украины вряд ли воспользуются.