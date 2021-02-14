Факти: Украина предложила НАТО использовать воздушное пространство Крыма

Сегодня, 19:29

Анна Лисова

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Факти: Украина предложила НАТО использовать воздушное пространство Крыма

Власти Украины заявили о том, что разрешают силам НАТО использовать воздушное пространство Крыма. 

В частности, было предложено НАТО использовать воздушное пространство над Симферополем для операций. Это, считают в Киеве, поможет Украине получить от Североатлантического альянса поддержку в мониторинге ситуации вдоль границы с Россией. 

Ситуацию прокомментировали читатели издания «Факти», которое выходит в Болгарии, пишет ИноСМИ

«Бандерюги совсем с ума сошли! Только попробуйте напасть на Крым — Вова тут же вам объяснит правила игры», «А когда же Украина вернет себе Крым? Я уже 6 лет жду. Поменяйте дилеров и ложитесь спать», - пишут они в комментариях. 

Многие удивлены тем, насколько нагло Киев пытается столкнуть НАТО и Россию, даже не задумываясь, что первой жертвой этого конфликта падет Украина. 

В целом пользователи сходятся во мнении, что выглядит эта ситуация абсурдной и не сомневаются, что страны НАТО данным предложением Украины вряд ли воспользуются. 

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