Военный корреспондент: Пропасть между Украиной и Донбассом увеличивается

Украина и Донбасс с каждым днем все больше отдаляются друг о друга.

В этом уверен словацкий военный корреспондент Томаш Форро (он написал книгу-сборник репортажей «Донбасс» о войне на территории Украины), передает ИноСМИ .

Томаш Форро отмечает, что сейчас в зоне вооруженного конфликта проживает несколько миллионов человек. Их будущее все еще не определено, поскольку весь мир считает территорию самопровозглашенных ДНР и ЛНР украинской, но в реальности Киев ее не контролирует и никак не может повлиять на местную власть.

По мнению корреспондента, Донбасс и Украина – это два абсолютно разных мира. По его мнению, нет никаких предпосылок к тому, что они вновь станут единым целым, поскольку за последние годы они слишком сильно отдалились друг от друга.

Томаш Форро провел на Донбассе три года, побывав в боевых подразделениях ополченцев и ВСУ. Корреспондент тепло вспоминает военнослужащих украинской армии. При этом, по его словам, когда он попал через несколько месяцев к ополченцам, то понял, что у них своя правда, которую они готовы защищать ценой своих жизней.

Корреспондент отмечает, что не только жители ДНР и ЛНР не хотят воссоединения с Украиной. В Киеве, по его мнению, также не готовы их принять, поскольку за годы конфликта там выросло новое поколение, которое не помнит жизни в Украине и вряд ли будет готово принять мировоззрение ее граждан. И с каждым годом пропасть между людьми будет расти, уверен он.