Кедми пригрозил НАТО сбитыми самолетами в случае нарушения границ России в районе Крыма

Сегодня, 12:34

Анна Лисова

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Кедми пригрозил НАТО сбитыми самолетами в случае нарушения границ России в районе Крыма
Военно-политический эксперт Яков Кедми

Бывший разведчик Израиля, военно-политический эксперт Яков Кедми уверен, что военные самолеты НАТО при нарушении границ России будут сбиты. 

Он уверен, что если самолет НАТО появится над Крымским полуостровом, то будет уничтожен российскими военными. 

Так Кедми оценил разрешение Киева на использование силами НАТО воздушного пространства Крыма для проведение учений и военных операций. О том, что самолеты Североатлантического альянса получат право от Украины летать над Крымом ранее заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий. 

Россия, уверен Кедми, жестко отреагирует на любую провокацию о стороны НАТО. Поэтому он не сомневается, что иностранные самолеты будут сбиты при малейшей попытке вторгнуться в российские границы.

«Один недоумок на Украине сказал: «А почему бы самолетам НАТО не летать над Крымом и Симферополем? Это же украинская территория». Пожалуйста. Первый же самолет НАТО, который залетит в воздушное пространство Крыма, будет сбит», — уверен Кедми. 

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