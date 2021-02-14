В НАТО обеспокоены милитаризацией Крыма

Россия продолжает наращивать свою военную мощь на территории Крыма. Западные страны относятся с опасением к увеличению обороноспособности полуострова. Об этом сообщает издание «Washington Examiner». Известно, что в Крым уже переброшено большое количество техники и самолетов. Также Россия хорошо себя защищает с моря с помощью мощных кораблей и субмарин.

Накануне посол Румынии в США Георге Майора обвинил Россию в милитаризации полуострова. Он сказал, что военизированный регион расположен слишком близко к берегам НАТО. В Европейском командовании США также раскритиковали Москву за милитаризацию Крыма. Там упомянули о появлении на полуострове морских и воздушных сил РФ.

В НАТО считают, что российские корабли, самолеты и подразделения угрожают безопасности юго-восточного фланга Североатлантического альянса, в том числе Румынии и Болгарии, пишет inosmi.ru .

В свою очередь НАТО планирует усиливать свою численность в черноморской акватории с целью оказания давления на Россию. Весной должны состояться масштабные совместные учения США и НАТО в Черном море. Ожидается, что в учениях примут участие около 30 000 военнослужащих.