В НАТО обеспокоены милитаризацией Крыма

Вчера, 22:34

Александр Зуев

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В НАТО обеспокоены милитаризацией Крыма

Россия продолжает наращивать свою военную мощь на территории Крыма. Западные страны относятся с опасением к  увеличению обороноспособности полуострова. Об  этом сообщает издание  «Washington Examiner». Известно, что в Крым  уже переброшено большое количество техники и самолетов. Также  Россия хорошо себя  защищает с моря с помощью  мощных кораблей и субмарин.

Накануне посол Румынии в США Георге Майора обвинил Россию в милитаризации полуострова. Он сказал, что военизированный регион расположен слишком близко к берегам НАТО. В Европейском командовании США также раскритиковали  Москву за милитаризацию Крыма. Там  упомянули о появлении на полуострове  морских и воздушных сил РФ.

В НАТО считают, что российские корабли, самолеты и подразделения угрожают безопасности юго-восточного фланга Североатлантического  альянса, в том числе Румынии и Болгарии,  пишет inosmi.ru.

В свою очередь НАТО планирует усиливать свою численность в черноморской акватории с целью оказания давления на Россию. Весной должны состояться масштабные совместные учения США и НАТО в Черном море. Ожидается, что в учениях примут  участие около 30 000 военнослужащих.

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