Эксперт Микульскис объяснил, что ждет ВМС США в случае военных провокаций у берегов Крыма

Сегодня, 18:04

Анна Лисова

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Эксперт Микульскис объяснил, что ждет ВМС США в случае военных провокаций у берегов Крыма

США не удастся усилить свое влияние в Черном море, уверен специальный корреспондент ФАН Альгис Микульскис.

Он отметил, что Россия будет жестко реагировать на любые провокации США у своих границ. Поэтому США нет смысла надеяться, что отправив в черноморскую акваторию военные корабли, Вашингтону удастся диктовать свои условия игры. 

Это стало очевидно после того, как Россия продемонстрировала свои возможности американцам в январе, когда в Черное море вошли два эсминца ВМС США. 

Даже несмотря на то, что Donald Cook, вооруженный десятками ракет Tomahawk и подключенный к связующей американской сети Aegis приблизился к российской границе, российские военные потеснили его в территориальные воды Украины. 

Схожий случай произошел с этим же кораблем и в 2014 году. Тогда для того, чтобы остановить провокацию у своих границ и не пустить американцев в российские территориальные воды, к эсминцу был направлен российский Су-24. Аппаратура, установленная на нем, вывела из строя систему Aegis.

Сейчас Россия имеет прекрасно вооруженную и подготовленную армию. И крымская группировка России одна из сильнейших. Поэтому любые агрессивные шаги приведут к незамедлительному ответу со стороны Москвы с применением высокоточного и самого современного оружия.

Журналист подчеркнул, что жесткая реакция России не оставляет США ни малейшего шанса на провокации или вмешательство в дела РФ.

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