США не удастся усилить свое влияние в Черном море, уверен специальный корреспондент ФАН Альгис Микульскис.

Он отметил, что Россия будет жестко реагировать на любые провокации США у своих границ. Поэтому США нет смысла надеяться, что отправив в черноморскую акваторию военные корабли, Вашингтону удастся диктовать свои условия игры.

Это стало очевидно после того, как Россия продемонстрировала свои возможности американцам в январе, когда в Черное море вошли два эсминца ВМС США.

Даже несмотря на то, что Donald Cook, вооруженный десятками ракет Tomahawk и подключенный к связующей американской сети Aegis приблизился к российской границе, российские военные потеснили его в территориальные воды Украины.

Схожий случай произошел с этим же кораблем и в 2014 году. Тогда для того, чтобы остановить провокацию у своих границ и не пустить американцев в российские территориальные воды, к эсминцу был направлен российский Су-24. Аппаратура, установленная на нем, вывела из строя систему Aegis.

Сейчас Россия имеет прекрасно вооруженную и подготовленную армию. И крымская группировка России одна из сильнейших. Поэтому любые агрессивные шаги приведут к незамедлительному ответу со стороны Москвы с применением высокоточного и самого современного оружия.

Журналист подчеркнул, что жесткая реакция России не оставляет США ни малейшего шанса на провокации или вмешательство в дела РФ.