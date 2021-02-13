Посольство России в США призвало Пентагон прекратить бряцание оружием в Черном море

Российское посольство в США призвало Пентагон прекратить бряцание оружием близ российских границ и перестать искать предлоги для пребывания кораблей в Черном море. Дипломатическое ведомство РФ считает, что корабли ВМС США должны пребывать в американских территориальных водах. Ранее стало известно, что эсминцы и разведывательные самолеты США участвуют в совместных с Турцией учениях в Черном море. Как отмечается Минобороны РФ, активность альянса в этом регионе угрожает безопасности Южного военного округа. Вашингтон таким образом оказывает силовое давление на Россию. При этом Москва в этой ситуации заняла корректную стратегию, чтобы сдержанно реагировать на возможные провокации.

Известно, что после учений американские корабли взяли курс на проливы Босфор и Дарданеллы.

Как отметил заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов, Россия не считает вход американских эсминцев в Черное море дружественным.

Для России пребывание в акватории Черного моря ВМС страны, которая не относится к ней дружелюбно, является серьезной угрозой, заявил Шаповалов.

Какова будет реакция Госдепартамента США, если Россия станет проводить учения в Мексиканском заливе, сказал эксперт.

Шаповалов также отметил, что хочется получить ответ от Вашингтона на вопрос, зачем военные корабли США оказались так далеко от американских берегов и какие интересы они защищают у берегов России.

В МИД России неоднократно отмечали, что пребывание в Черном море боевых кораблей нечерноморских стран не способствует укреплению стабильности.

Как известно 23 января американский эсминец «Дональд Кук» вошел в Черное море, а через несколько дней к нему присоединился эсминец «Портер».