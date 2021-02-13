Страны НАТО выступают против использования российскими операторами базовых станций сетей 5G

Сегодня, 13:49

Анна Лисова

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Страны НАТО выступают против использования российскими операторами базовых станций сетей 5G

Страны НАТО выступают против использования российскими операторами базовых станций сотовой связи сетей 5G под Санкт-Петербургом.

Поводом послужило то, что российские частоты для 5G уже заняты военными авиационными системами стран Североатлантического альянса. 

В установке вышек для сетей 5G на территории Ленинградской области выступили Латвия и Эстония, которые являются членами НАТО. К ним присоединилась и не входящая в альянс Финляндия. 

Россия планирует развивать свою сеть 5G на частотах 4,8–4,99 ГГц. Но эти частоты странами НАТО используются в системах распознавания «свой-чужой». И российские базовые станции на этих же частотах будут создавать серьезные помехи на значительных расстояниях. 

Стоит отметить, что Россия ранее добровольно подписала Международные договоренности о том, что она будет согласовывать использование радиочастот на приграничных территориях. А это значит, что вышки для 5G, если они останутся на частотах 4,8-4,99 Гц нельзя устанавливать на расстоянии до 300 км от воздушных границ и до 450 км в случае прибрежных территорий.

Понятно, что Россия может не соблюдать эти договоренности, не обращая внимание на то, что смартфоны начнут мешать работе натовской авиации. Но назвать такие действия разумными вряд ли можно. 

Выходом из этой ситуации может быть смена частот для 5G. В Европе, например развивают 5G на частотах 3,4–3,8 ГГц. Но эти частоты в России заняли силовые структуры. И хотя операторы связи не раз просили и силовых ведомств освободить часть частот, до сих пор им отвечали категорическим отказом. 

Отметим, в России 5G планируют запустить уже в 2024 году. 

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