Эксперт Кедми: реакция РФ на создание военного блока Грузии, Молдавии и Украины будет неожиданной

Израильский государственный деятель и дипломат Яков Кедми проанализировал создание военного альянса Грузии, Молдавии и Украины. По его мнению, даже такой союз не сможет эффективно противостоять России, поскольку Москва однозначно предпримет неожиданные и радикальные шаги. Об этом пишет «Южный Федеральный».

Экс-руководитель службы «Натив», специализирующейся на вывозе евреев в Израиль средствами спецопераций, спрогнозировал действие России на создание военного альянса между Грузией, Молдавией и Украиной. По его словам, за этой инициативой явно стоят США, которым потенциально выгодна любая угроза для России, которая в этом случае исходит из ее ближайших стран-соседей.

«Каждая по отдельности из стран не являются угрозой для России, поэтому и инициируется создание военного союза. На это может быть выделен серьезный бюджет, половина которого разворуется, и только половина дойдет до назначения», - указал Кедми.

По словам политолога, США явно не понимают, что в случае реального создания угрозы от Молдавии, Грузии и Украины Россия будет действовать жестко и непредсказуемо.

«Россия будет действовать радикально, как и ранее действовала при провокациях. А потом Вашингтон будет кричать о нарушении международных соглашений. Не исключено, что ответом России станут ракетные базы на Кубе или в Венесуэле, куда поставляется самое передовое российское оружие. В любом случае, Москва не оставит без внимания эту угрозу», - отметил Яков Кедми.