Издание National Interest: развитие американских стелс-технологий зашло в тупик

National Interest: развитие американских стелс-технологий зашло в тупик.

По мнению военного аналитика Майкла Пека, усилия США по внедрению «стелс»-технологий, на которые были потрачены годы работы и огромные деньги, дальше развиваться попросту не могут, поскольку их дальнейшая эффективность поставлена под сомнение. Об этом эксперт рассказал в своей статье для The National Interest.

Так, эксперт утверждает, что последние годы показали очевидность провала попыток США сделать свои боевые самолеты и корабли «невидимыми» для противника. Пек напомнил о докладе специалистов из Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA), в котором отмечено, что их инженеры не успевают изучать «антистелс»-системы, которые разрабатывают соперники США. К тому же их специалистам не ясно, насколько велика уязвимость ныне существующих решений малозаметности.

«В бесконечной гонке между технологиями малозаметности и сенсорами, способными проникнуть сквозь эту завесу, «стелс» наткнулся на кирпичную стену», — заключил американский эксперт.

Автор уверен, что боевые самолеты новых поколений ВВС США, пришедшие на замену истребителям F-22, F-35 и бомбардировщикам B-2, скорее всего, не превзойдут их уровень радиолокационной скрытности.