Эксперт Леонков рассказал, что ждет США при попытке взлома «ядерного чемоданчика» Путина

Сегодня, 14:19

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Эксперт Леонков рассказал, что ждет США при попытке взлома «ядерного чемоданчика» Путина

Леонков рассказал, что ждет США при попытке взлома «ядерного чемоданчика» Путина.

Глава Агентства финансовой безопасности Сергей Аксенов уверен, что для России существуют новые угрозы - попытки перехвата сигналов, которые направлены на стратегические объекты. В этом случае США вполне могут сделать Россию безоружной, используя свои спутники и современные сети связи. В связи с этим Аксенов считает ключевой задачей разведки - выявление таких угроз.

«Ядерный чемоданчик» – это вид связи. А современные технологии позволяют этот сигнал, зашифрованный и закодированный на определенной частоте, просто заглушить американскими спутниками. И не сможет тот, кто должен, дать нужную команду. Информационное пространство не наше, каналы передачи не наши – их контролируют противники, и мы не знаем, какие у них средства и возможности», - заявил Аксенов.

В свою очередь военный эксперт Алексей Леонков подтвердил, что такие угрозы, действительно есть, однако Россия вполне может им противостоять. Эксперт подразумевал аналог советской системы «Периметр», которую на Западе окрестили «Мертвая рука». Подробности этого вооружения засекречены, но, по словам Леонкова, перехват управления не спасет США от сокрушительного ядерного удара.

«Скажу так: мы предвидели такую ситуацию и дублировали всю систему. Она, конечно, отличается от того, что было во времена СССР. Раньше это называлось системой «Периметр». Если вдруг все руководство лишилось власти и по нам нанесли удар, эта система реагирует. Там сейчас все немного по-другому – я не буду раскрывать всех подробностей. Единственное, что скажу – за это отвечает Национальный центр управления обороной», - заявил Леонков на YouTube-канале «Соловьев LIVE».

Военный эксперт предположил, что более успешной тактикой для США может стать провокация видимости военной угрозы с их стороны для использования ядерного арсенала России. Поэтому российским военным для такого варианта необходимо  отработать механизмы реагирования на действия противника, чтобы избежать катастрофы.

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