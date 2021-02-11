Названа новая проблема программы истребителей пятого поколения F-35

Со ссылкой на Пентагон издание Defense News сообщило о нехватке двигателей Pratt & Whitney F135, в связи с чем программа истребителей пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II столкнулась с проблемой. Как пишет издание, не удается в намеченные сроки выполнить обслуживание силовых установок. Помимо этого, в некоторых двигателях замечен износ покрытия роторных лопаток. По словам представителя оборонного ведомства, в США назвали эти трудности проблемой готовности. Не исключено, что к 2022 году от 5 до 6 % парка F-35 Lightning II останется без двигателей.

Как пишет издание, к такому положению дел привело увеличение объема ремонтных работ, недоступность технических данных, затягивание принятия инженерных решений, квалификация персонала и отсутствие оборудования, пишет lenta.ru .

На устранение этих причин уйдет нескольких месяцев. Кроме того, предполагается усиление ремонтно-обслуживающих смен.

Ранее исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер назвал программу создания F-35 Lightning II куском дерьма.