Названа новая проблема программы истребителей пятого поколения F-35

Сегодня, 18:59

Александр Зуев

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Названа новая проблема программы истребителей пятого поколения F-35

Со ссылкой на Пентагон  издание Defense News сообщило  о нехватке двигателей Pratt & Whitney F135,  в связи с чем  программа истребителей пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II столкнулась с проблемой. Как  пишет издание, не удается  в намеченные сроки выполнить обслуживание силовых установок. Помимо этого, в некоторых двигателях замечен износ покрытия роторных лопаток. По словам представителя оборонного  ведомства, в США назвали эти трудности  проблемой готовности. Не исключено,  что к 2022 году от 5 до 6 % парка F-35 Lightning II  останется без двигателей.

Как пишет издание, к такому положению  дел привело увеличение объема ремонтных работ, недоступность технических данных, затягивание принятия инженерных решений,  квалификация персонала  и отсутствие оборудования, пишет lenta.ru.

На устранение этих причин уйдет нескольких месяцев. Кроме того, предполагается усиление ремонтно-обслуживающих смен.

Ранее исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер назвал программу создания F-35 Lightning II куском дерьма.

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