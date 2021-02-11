Киев может привлечь США к освобождению Донбасса в обмен на базы у российских границ

Украина может разрешить американцам разместить их базы у российской границы в обмен на помощь США в освобождении Донбасса и ликвидации самопровозглашенных ДНР И ЛНР. По мнению аналитиков, Вашингтон мог бы заинтересоваться предложением Киева.

Надо заметить, что ситуация на Донбассе остается неизменной, несмотря на то, что Минские договоренности уже существуют на протяжении шести лет. К тому же нормандский формат не дал того, на что рассчитывала Украина. К слову, США заинтересованы в том, чтобы их базы появились у российских рубежей.

В Белом доме пока не дают никаких комментариев относительно возможности участия США в урегулировании конфликта на Донбассе. Заметим, что Вашингтон неоднократно заявлял, что готов предоставлять Украине летальное оружие. Официальный Киев дал негативную оценку результатам Минских соглашений. Некоторые украинские политики считают, что в ситуацию должны вмешаться США как стратегический партнер Украины, пишет avia.pro .

На сегодня у границ ДНР и ЛНР наблюдается острая напряженность, пригороды Донецка подвергаются обстрелам со стороны украинских военных.