Самый публичный врач Башкирии Глеб Глебов заявил о выходе из партии «Единая Россия»

Сегодня, 15:09

Анна Лисова

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Самый публичный врач Башкирии Глеб Глебов заявил о выходе из партии «Единая Россия»

Врач Глеб Глебов заявил о том, что выходит из партии «Единая Россия». 

Бориса Глебова в Башкирии называют самым публичным врачом региона. Он реализовал ряд проектов, в том числе «Медики против COVID». Этот проект сейчас уже развивается без него. Как отметил медик, его перестали приглашать, поскольку он «говорит правду». 

На заседании городского совета Благовещенска, куда был избран осенью минувшего года, Глебов заявил, что выходит из партии «Единая Россия». Стоит отметить, что в городской совет он попал, когда не был членом этой политической силы, но спустя месяц присоединился к ней. Это свое решение Глебов в разговоре с журналистом «Эха» назвал ошибкой. 

Врач сообщил, что уже сдал свой партбилет. В ближайшее время, по его словам, он не готов сотрудничать с «Единой Россией», поскольку не видит с ней единого пути. 

«Вступление в партию — это была моя ошибка. Я буду дальше выступать против», — заявил он.

Но уходить полностью из политики Глеб Глебов не намерен. Будет ли участвовать в следующих выборах в Госдуму пока он сказать не готов. 

В ближайшее время врач намерен реализовать ряд важных, по его мнению, проектов. Один из них – это приложение, которое позволит получить ответы на вопросы о коронавирусной инфекции. 

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