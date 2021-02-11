Российским ПВО дали приказ сбивать любые военные самолеты над Крымом без предупреждения

В воздушном пространстве Крыма российские силы ПВО могут сбивать без предупреждения любые военные самолеты.

То есть, военные РФ могут сразу уничтожать самолеты, нарушившие границу РФ. Об этом сообщает Аvia.pro .

Украина разрешила странам-членам НАТО использовать воздушное пространство Крыма для проведения своих военных операций. В Киеве разрешили НАТО также вести удары по России из воздушного пространства Крыма.

При этом Россия предупредила, что будет атаковать любые летательные аппараты, которые нарушают ее границы.

Как отмечают эксперты, то, что Киев дал «разрешение» НАТО использовать воздушное пространство Крыма, доказывает лишь желание Украины столкнуть Североатлантический альянс с Россией.

В случае, если НАТО решит воспользоваться «разрешением» Киева, в лучшем случае это закончиться потерей летательных аппаратов. Но не стоит забывать, что Россия может нанести удары по странам, которые будут нарушать ее границы.

По мнению аналитиков, вряд ли НАТО даже будет предпринимать попытки войти в воздушное пространство Крыма, поскольку сейчас этот полуостров достаточно хорошо защищен, а на черноморском направлении Россия разместила силы, которые смогут отбить любую атаку потенциальных противников.