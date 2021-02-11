Министры обороны стран НАТО продолжат обсуждать вывод войск из Афганистана

Сегодня, 11:24

Анна Лисова

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Министры обороны стран НАТО продолжат обсуждать вывод войск из Афганистана
Министр обороны по связям с общественностью Джон Кирби

В НАТО продолжают обсуждать вопрос вывода войск из Афганистана и на следующей неделе главы оборонных ведомств, входящих в Североатлантический альянс, вновь вернутся к этой теме. 

Помощник американского министра обороны по связям с общественностью Джон Кирби сообщил, что пока единого мнения по этому поводу между членами НАТО нет, передает ТАСС

Он добавил, что глава оборонного ведомства США Ллойд Остин ожидает предстоящее заседание, в ходе которого, скорее всего, Пентагон определится, в каком направлении двигаться далее. 

Кирби отметил, что, скорее всего, на предстоящей встрече все же окончательное решение по Афганистану принято не будет, но для США станет понятно, какой вариант развития событий будет наиболее оптимальным для безопасности как американцев в Афганистане, так и в целом для стабильности этой страны. Кирби подчеркнул, что США не будут принимать никаких решений без консультаций со своими партнерами по НАТО.

Ранее Вашингтон заключил с представителями движения Талибан (запрещено в РФ) соглашение о выводе своих сил из Афганистана в обмен на гарантии мира. 

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