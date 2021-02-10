МИД России: Москва отвергает концепцию ограниченной ядерной войны

Вчера, 23:09

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МИД России: Москва отвергает концепцию ограниченной ядерной войны
Замглава МИД Сергей Рябков

Российский МИД обозначил отторжение Москвой концепцию по ограниченной ядерной войне. Согласно заявлению замглавы МИД Сергея Рябкова, Вашингтон при этом активно обсуждает вероятность применения ядерного конфликта именно в ограниченном ключе. Об этом пишет «ТАСС».

О «мини-версии» ядерной войны Вашингтон продолжает говорить публично и открыто — дестабилизирующими концепциями наполнены американские СМИ. Несмотря на активное навязывание мировому сообществу ограниченного ядерного противостояния, Россия категорически против такой политики. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков отметил, что Москва всегда будет против подобных заявлений Запала, которые продвигают «некие идеи в духе эскалации для деэскалации».

По мнению Рябкова, США определенно движутся в сторону того, чтобы прочно внедрить идеи о «мини-ядерной войне» в свое военное планирование, и Москва должна учитывать и корректировать свои дальнейшие планы сквозь призму данной американской стратегии.

«Очень важно было бы подтвердить формулу Горбачева-Рейгана о том, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана. К сожалению, США не только не готовы принять эту концепцию, но и все больше отдаляются от нее», - добавил Сергей Рябков.

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