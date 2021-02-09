Политолог Сатановский выступил с критикой реформ, предложенных Чубайсом

Сегодня, 13:14

Анна Лисова

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Политолог Сатановский выступил с критикой реформ, предложенных Чубайсом
Политолог Евгений Сатановский

План реформ спецпредставителя президента по связи с международными финансовыми организациями Анатолия Чубайса раскритиковал политолог Евгений Сатановский. 

В своем Telegram он написал, что предложение реформировать налоговую систему и систему кредитного регулирования не дадут положительных результатов, передает МК

По словам Сатановского, реформы, о которых говорит Чубайс – это продолжение того, что начинали при Ельцине. Такие реформы, уверен он, сделают Россию страной, которая никогда не сможет вырваться вперед. 

«Означает это полное подчинение страны всему западному, уничтожение всего, что является ее сильными сторонами», - уверен Сатановский. 

Он прогнозирует, что при реализации таких реформ Россия станет колонией Вашингтона и Брюсселя, поскольку полностью лишиться промышленности. Нет никаких гарантий, что выбрав путь реформирования, который одобряется Западом, Россия получит инвестиции. Но при этом высока вероятность попасть в полную зависимость от Запада, лишившись влияния на международной политической арене. 

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