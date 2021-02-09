Китай готов отказаться от российских реактивных двигателей

В Китае намерены отказаться от покупки российских авиационных реактивных двигателей.

Издание Global Times сообщает, что в Поднебесной уже заверено строительство линии по производству авиационных двигателей средней тяги третьего поколения, передает ИА Красная Весна .

Линию уже проверила приемо-сдаточная комиссия, о чем рассказали представители компании Aviation Power Co., принадлежащей Государственной корпорации авиационных двигателей Китая (AECC). Эта компания разрабатывает и производит авиационные двигатели военного и гражданского назначения.

Подробной информации о том, какой двигатель будут собирать на новой линии. Предположительно, это может быть WS-13. Его можно использовать в том числе на военных истребителях JF-17. Разработан этот самолет специалистами из Китая и Пакистана. Также данный мотор может получить и китайский истребитель-невидимка FC-31. Как сообщил ранее источник, этот истребитель будет размещаться на авианосцах.

Пока для своих военных самолетов Китай закупает у России двигатели РД-93. Но запуск новой линии, уверены в Поднебесной, позволит Пекину максимально локализировать сборку своей военной авиатехники.