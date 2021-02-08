Издание Sky: аравийская коалиция сообщила об атаке хуситов на аэропорт саудовского города Абха

Сегодня, 17:29

Анна Лисова

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Издание Sky: аравийская коалиция сообщила об атаке хуситов на аэропорт саудовского города Абха

Аэропорт саудовского города Абха атаковали сторонники мятежного йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на телеканал Sky News Arabia. Информацию об атаке СМИ передала возглавляемая Саудовской Аравией коалиция, ведущая борьбу с хуситами. 

В результате нападения на аэропорт загорелся гражданский самолет. Пожар уже удалось потушить. Информация о погибших или пострадавших не сообщалась. 

Командование коалиции отмечает, что произошедшее квалифицировано как военное преступление, поскольку атака на аэропорт Абхи создала угрозу гражданским лицам. 

«Мы принимаем все необходимые меры для защиты мирного населения от угроз хуситов», - подчеркнули в аравийской коалиции. 

Противостояние между хуситами и правительственными силами в Йемене идет с 2014 года. По данным ООН, сейчас около 80% страны нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренних беженцев уже превысило 3 млн. Ситуацию в Йемене ООН оценивает как крупнейший в мире гуманитарный кризис.

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