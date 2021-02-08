Леонид Кравчук заявил о фактическом окончании перемирия в Донбассе

Перемирие в Донбассе не просто нарушается, а уже не соблюдается вовсе, уверен первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

В интервью изданию «Гордон» Кравчук заявил, что российская сторона не придерживается условий перемирия, поэтому Киеву необходимо готовиться к любому сценарию развития событий. По его словам, на территории самопровозглашенных республик пребывают российские наемники и российские командиры. Из России было переброшено оружие.

«Перемирия уже просто нет...В отдельных районах Донецкой и Луганской областей размещается российское оружие, там находятся наемники и российские командиры. У нас нет информации о том, когда это вооружение будет задействовано, нам следует быть готовыми ко всему и внимательно следить за ситуацией», - заявил Кравчук.

Киеву он посоветовал действовать «последовательно и жестко», поскольку уверен, что призывы и компромиссы не дадут никаких положительных для Украины результатов.

Ранее в СМИ попала информация о том, что Киев в 2021 году получит от США наступательное вооружение. Эксперты отмечают, что ВСУ продолжают подготовку к операции по восстановлению контроля Киева над всей территорией Донбасса.