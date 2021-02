Издание We Are The Mighty заявило о ядерном превосходстве России над США

В американском издании We Are The Mighty появилась публикация, в которой сказано, что Россия, располагающая мощнейшим ядерным оружием, имеет превосходство над США. Автор статьи отмечает, что Россия, несмотря на санкции, смогла разработать ядерное оружие, которое более смертоносно, чем то, каким располагают США. Такие системы, как ракетный комплекс «Сармат», подводный беспилотник «Посейдон» и беспилотник многоцелевой системы «Статус-6», состоящие на вооружении у РФ, могут нанести противнику более серьезные разрушения, чем когда-либо.

Обозреватель издания подчеркивает, что доктрина взаимного уничтожения остается важной частью стратегии ядерного сдерживания США в отношении России. Обе страны располагают ядерным арсеналом, но у США большая часть инфраструктуры ядерного оружия устарела, а Россия тем временем полагалась на свое средство геополитической силы.

На вооружении ВС США находятся около 5,8 тысяч единиц ядерного оружия, более 65% являются действующими. Известно, что, к примеру, ракеты LGM-30 Minuteman III находятся на вооружении более полувека. Мощность одной боеголовки в 100 раз мощнее бомбы, сброшенной в 1945 году на Хиросиму. Но мощность Minuteman III значительно меньше мощности российского комплекса «Сармат», который может уничтожить регион размером с штат Техас, пишет politros.com . Разрушительный выход РС-28 «Сармат» в 30 раз выше показателя Minuteman III. Ранее китайский портал Sohu отмечал, что Россия с помощью своих самолетов Ту-22М3 способна взять под контроль два океана.