МО Украины опубликовало план закупок вооружений НАТО на 2021 год

Украина опубликовала план закупок вооружений НАТО на 2021 год.

Информацию открыл Департамент военно-технической политики Украины.

Так, в документе указано, что в 2021 году ВСУ получит два подводных аппарат-буксировщика. Также украинским военным передадут 150 польских парашютных систем AD-95, что достаточно для обеспечения одного батальона.

Помимо этого ВСУ получат 80 американских снайперских винтовок Barrett M82. Они разработаны для уничтожения пулеметных гнезд, снайперских позиций и других важных целей. Украинские военные уже применяли их в 2015 году во время боевых действий против сил самопровозглашенной ДНР.

В перечень планируемых закупок попали также 37 комплексов противодействия беспилотным летательным аппаратам EDM4S-UA. В Украину они прибудут из Литвы. Также Украина приобретает мобильную радарную систему MFTR-2100/39. Схожие системы ранее Киев купил у Дании. Они используются для отслеживания траектории снаряда и точки его запуска.

В планах Киева закупить две машины разминирования с навесным оборудованием Bozena-4 и Bozena-5. Эта военная техника используется для прохода через инженерные заграждения противника, то есть, является наступательным вооружением.

Также известно, что украинские войска могут получить от США шесть патрульных катеров модели Mark VI. Госдеп одобрил продажу их Украине, но пока нет точной информации, когда они появятся на вооружении ВСУ.

Эксперты отмечают, что, исходя из того списка, который сформирован ВСУ, можно сделать вывод, что Украина готовится к серьезной наступательной операции на Донбассе.