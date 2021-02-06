Идею превентивного удара России по НАТО оценили эксперты

Сегодня, 18:54

Ольга Громова

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Идею превентивного удара России по НАТО оценили эксперты

Российские военные эксперты не поддержали идею ученых Владилена Стучинского и Михаила Королькова о нанесении Россией превентивного удара по НАТО. В своих комментариях газете «Взгляд» редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков и доктор военных наук Константин Сивков заявили, что такого рода предложения полностью противоречат военной доктрине РФ. Она, и это черным по-белому написано, носит оборонительный характер.

Ранее российские военные ученые предложили нанести превентивный удар по силам Альянса в случае, если он подготовит «многосферную операцию» против нашей страны. Под ней подразумевается одновременное нанесение ударов на земле, в море, воздухе, космосе и киберпространстве.

«Заявления и разработки такого рода противоречат военной доктрине России, которая носит оборонительный характер. В ней четко указано, что мы можем производить лишь ответно-встречный удар, то есть отвечать на действия предполагаемого противника», - растолковал Леонков.

Превентивный удар, как подчеркнул он, предполагает применение оружия без агрессии со стороны врага.

Константин Сивков добавил, что РФ может ударить лишь в случае, если противник «явно готовится» к такой операции или уже ее начал. Однако не стоит подобное называть превентивным ударом.

«В теории и практике применения стратегических ядерных вооружений это называется «ответно-встречный удар», — разъяснил эксперт.

Да и для того, чтобы прибегать к нему, следует точно зафиксировать старт ракеты врага и проявить оперативность - успеть отреагировать на запуск во время ее полета.

«Если же ударить по противнику первыми, и без конкретных причин, то это будет явной агрессией с нашей стороны», — резюмировал Сивков.

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